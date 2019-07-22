Киев, , 16:28 — REGNUM

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган рассказала, куда исчез глава её ведомства Юрий Луценко. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Сарган, генпрокурор Луценко находится в официальном отпуске. Каков срок отпуска Луценко его пресс-секретарь не уточнила. На данный момент обязанности генпрокурора исполняет заметитель Луценко Дмитрий Сторожук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что генпрокурор Луценко «куда-то исчез».

Напомним, что новый президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз требовал от Верховной рады увольнения Луценко, но Рада, в большинстве своем лояльная бывшему президенту Петру Порошенко, каждый раз отказывала. Известно, что Луценко является ближайшим соратником Порошенко.

21 июля состоялись досрочные выборы в Верховную раду. На данный момент ораотаны 50% протоколов. Лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа», которая набирает 42,45% голосов.