Минск, , 16:22 — REGNUM

МИД Белоруссии 19 июля подвёл итоги ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, подробно рассмотрев перспективы развития сотрудничества с основными партнерами постсоветской республики — Российской Федерацией, странами ЕАЭС, СНГ, Евросоюза, государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского министерства.

Перед дипломатами выступил глава министерства Владимир Макей. До чиновников внешнеполитической службы были доведены задачи по подготовке проведения в Минске международных политических и спортивных форумов — второй конференции «Минского диалога» (поддерживаемый МИД РБ проект) «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», легкоатлетического матча Европа — США и Чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Особое внимание обращено на предстоящее в следующем году председательство Беларуси во всех органах Евразийского экономического союза и приоритетных для нашей страны направлениях деятельности в рамках этого интеграционного объединения», — сказано в официальном сообщении.

В своем докладе Макей отметил: «Наша страна нацелена на построение полноценного экономического союза, в котором на практике обеспечивались бы равные условия для субъектов хозяйствования, свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Союза, в котором на деле проводились бы единые отраслевые политики».

Также заявлено, что Белоруссия продолжает сталкиваться с серьёзными глобальными вызовами в сфере внешней торговли. Поэтому приоритетными для белорусских дипмиссий остаются вопросы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, наращивания и улучшения качественной структуры экспорта товаров и услуг.