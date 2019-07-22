Москва, 22 июля 2019, 16:14 — REGNUM
Результат, который будет получен в результате выборов в Верховную раду Украины в одномандатных округах, окажется аномальным, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ход парламентских выборов на Украине.
В связи с этим Шаповалов обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда предлагали Верховной раде избирательную реформу и переход на чисто пропорциональную систему выборов, которую Рада заблокировала.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. В них приняли участие 22 партии и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных округах.
Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Верховную раду Украины: итоги и реакции