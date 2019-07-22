Вильнюс, , 16:10 — REGNUM

По данным посольства Украины в Литве, на избирательном участке в посольстве Украины в Вильнюсе на внеочередных выборах в Верховную раду Украины проголосовало всего 299 человек, а предварительно зарегистрировалось только 3142 избирателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июля. 86 человек проголосовали за партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа», 77 за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Остальные — за другие партии.

При этом только в 2018 году в Литву официально прибыло 52 тыс. трудовых мигрантов. Правительство не детализирует — из каких стран, однако признаёт, что в основном это граждане Украины. К началу 2019 года в Литве проживало с временным или постоянным видом на жительство уже порядка 20 тыс. украинцев, большая часть из которых прибыла в Литву в 2017—2018 годах. Это число продолжает расти в геометрической прогрессии. Граждане Украины уже официально стали самой крупной диаспорой иностранцев в Литве, вытеснив на второе место граждан России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчёта 65,2% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную раду Украины, партия президента Украины Владимира Зеленского заручилась поддержкой 42,57% избирателей (или свыше 3,8 млн человек).

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко набирает 13,03% голосов. Тройку лидеров замкнула партия «Европейская солидарность» — 8,48%. Партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко набрала 8,01% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 6,26%.