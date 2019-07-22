Киев, , 16:08 — REGNUM

На Украине начнутся «посадки» после того, как президент Владимир Зеленский сменит силовиков. Это обеспечит победу партии «Слуга народа» на местных выборах. Об этом 22 июля написал на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

«А теперь самое интересное начнется на местных выборах. Представьте, что получив силовиков, Зеленский обеспечит несколько посадок. Думаю, что при таком напоре на местном уровне произойдет такой же фундаментальный сдвиг. Зеленский имеет все шансы стать нашим Эрдоганом по итогам выборов 2002 года», — отметил Романенко.

Он сообщил, что украинцы на базе партии «Слуга народа» создали сильную партию центра. При этом пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» маргинализирована на востоке, а коррупционно-патриотический спектр маргинализирована на западе Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. 22 июля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что выборы состоялись. По её словам, ЦИК не зарегистрировала фактов, «которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании». Согласно результатам обработки 65,30% протоколов, в парламент проходят пять партий. Так, партия «Слуга народа» набирает 42,57% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,03%, «Европейская солидарность» — 8,48%, ВО «Батькивщина» — 8,02%, «Голос» — 6,25%.