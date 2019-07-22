Скопье, , 16:04 — REGNUM

Премьер-министр Македонии Зоран Заев, что македонцы пытались присвоить себе чужую историю, в результате чего испортили отношения практически со всеми своими соседями. Об этом он заявил 22 июля в интервью греческому телеканалу Alpha TV.

«Наша попытка изменить свою историю, присвоив себе мировую, балканскую и чужую, при этом не заботясь о том, как это повлияет на наших соседей, привела нас буквально к ссоре практически со всеми соседями. Таким образом мы закрыли себе все процессы интеграции в ЕС и НАТО», — сказал премьер-министр.

После прихода к власти в Македонии правительства во главе с прозападным Зораном Заевым весной 2017 года страна начала предпринимать активные шаги к вступлению в НАТО и Европейский союз.

В 2018 году было заключено соглашение между Скопье и Афинами, в соответствии с которым бывшая югославская республика была переименована в Северную Македонию, что положило конец четвертьвековому спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу евроатлантической интеграции.

В том же году вступил в силу договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Македонией и Болгарией, призванный стать новой вехой в отношениях двух стран. В рамках этого соглашения стороны учредили совместную экспертную комиссию для разрешения спорных исторических вопросов, а также приступили к совместному пересмотру школьных программ по истории.

6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Македонии в НАТО, а в текущем году республика рассчитывает официально начать переговорный процесс по вступлению в Европейский союз.