Магас, , 16:01 — REGNUM

В Ингушетии назначен руководителем администрации главы республики Муслим Яндиев. Указ об этом подписал врио главы региона Махмуд-Али Калиматов, пишет «Интерфакс-Юг».

Напомним, Яндиев был назначен временно исполнять обязанности руководителя администрации главы субъекта в мае 2019 года еще прежним главой республики Юнус-Беком Евкуровым. Ранее он работал министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ингушетии. На эту должность он был назначен 10 мая 2018 года.

В послужном списке у Яндиева также есть годы работы мэром города Карабулака, который он возглавлял с 2013 по декабрь 2016 года. Ранее он также возглавлял общественную приемную главы и правительства Ингушетии. В администрации Евкурова Яндиев занимался вопросами взаимодействия органов власти с общественными институтами.

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