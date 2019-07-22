Рига, , 15:54 — REGNUM

Оппозиция в Рижской думе настаивает на проведении внеочередных выборов для того, чтобы «перенять власть в Риге по существу». Об этом заявил глава фракции «Единства» в самоуправлении Вилнис Кирсис для Латвийского телевидения. В это же время портал nra.lvподсчитал, во сколько обойдутся для жителей Риги и всей Латвии политическая борьба в Рижской думе.

Если оппозиция добьется своего, то внеочередные выборы могут быть организованы в январе 2020 года. Затем, через полтора года летом 2021 года, пройдут еще и очередные выборы. Точной суммы, которую надо будет потратить на оба процесса, чиновник сегодня назвать не могут. Однако известно, что она будет колебаться в районе 2,5 млн евро.

Как рассказал глава избиркома Риги Юрис Кокинс, прошлый выборы в рижской самоуправления обошлись городскому бюджету в 700 тыс. евро. С учетом инфляции внеочередные в 2020 году и очередные в 2021 году будут еще дороже. Также, отмечает редакция портала, к 2021 году почти вдвое увеличится ставка работников на участках.

Как итог, по подсчетам nra.lv, январские внеочередные выборы в Рижскую думу обойдутся для бюджета города в 800 тыс. евро. К этому же сумме необходимо добавить расходы Центризбиркома на новые инструкции, программы для подсчета голосов и юридическую базу — еще 300 тыс. евро, на этот раз уже из бюджета Латвии. Еще около 160 тыс. евро будет потрачено на полмиллиона извещений от Управления по делам гражданства и миграции — еще 160 тыс. евро. Уже на очередных выборах в 2021 году эта сумму удвоится.

Несмотря на уверенность оппозиции, исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров (партия «Честь служить Риги») заявил, что горсовету Риги удастся избежать внеочередных выборов. Об этом он заявил в передаче «900 секунд» Латвийского телевидения.

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Для победы ему не хватает четырех голосов, которые он планирует получить от независимых депутатов. По словам Бурова, сейчас лучший выходом из ситуации для Рижской думы станет — «реставрация существующего созыва»

«В противном случае дума будет распущена и я думаю, что некоторые из них или даже большая часть не будут переизбраны. Я думаю, им надо подумать, что делать, где работать, не будет ли так, что единственный путь ведет на биржу труда», — сказал Буров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреле 2019 года мэр Риги Нил Ушаков был отстранен по решению латвийского министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Причина — допущенные за последние годы администрацией города финансовые нарушения.

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