Москва, , 15:54 — REGNUM

Получив большинство в Верховной раде, президент Украины Владимир Зеленский сможет пролоббировать возможность продажи земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил бывший народный депутат Украины Олег Царёв 22 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент на Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Однако действующий президент Владимир Зеленский планирует не продлевать запрет.

По мнению Царёва, продажа аграрных земель решит финансовые проблемы Украины в краткосрочной перспективе и поможет Зеленскому снизить социальное недовольство населения. Однако эффект от этих мер будет не продолжительным.

«Центральный вопрос — это продажа земли. Если он продвигает это, то в страну приходят деньги. Это будет кратковременно, но деньги придут. У Украины ничего после этого не останется, но Зеленский стабилизирует ситуацию и, возможно, уйдёт на второй срок. Зеленский примет рынок земли и Украина будет продана на корню», — заявил Царёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года Зеленский заявил, что уже в 2020 году на Украине может быть снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Это, по мнению президента, позволит Украине избавиться от «нафталинового постсоветского регулирования».

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