Йошкар-Ола, , 15:52 — REGNUM

Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл Александр Сальников уволен со своего поста. Соответствующий указ подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что министр уволен 22 июля по собственной инициативе в соответствии с ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ. На портале ведомства указано, что исполняющим обязанности министра является Александр Желонкин.

В то же время другим указом Сальников назначен на первым заместителем председателя правительства республики с 23 июля текущего года.

Также освобожден от должности по собственному желанию глава министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл Михаил Леонтьев. Он уволен в соответствии с пунктом 3 ст.77 Трудового кодекса РФ.