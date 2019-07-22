Рига, , 15:45 — REGNUM

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш считает, что сегодня российско-латвийские отношения переживают сложный период, при этом необходимо находить различные пути сотрудничества — в торговле, туризме и культуре. Об этом глава латвийского представительства в Москве рассказала в интервью Латвийскому телевидению.

По словам Риекстиньша, несмотря на сложные взаимоотношения между двумя соседями растут показатели латвийского экспорта в Россию и количество российский туристов в Латвии.

Так, за прошлый год экспорт в Россию составил 3,1 млрд евро, в первой половине 2019 года рост экспорта однако замедлился. Зато ежегодно на 7−9% растет количество туристов из России. По мнению посла, большой туристический поток из России помогает Латвии в «борьбе с российской пропагандой, которая не соответствует действительности».

При этом по словам главы диппредставительства, об существенном изменении в положительную сторону отношений на межправительственном уровне ожидать не стоит. Риекстиньш также рассказал, что в других областях и краях за пределами Москвы и Кремля «отношение к сотрудничеству с Латвией очень хорошее». В качества примера он назвал недавнюю встречу латвийских предпринимателей в Санкт-Петербурге, где он встречался с десятками компаний, чтобы обсудить сотрудничество.