Киев, , 15:41 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский сможет быстро внедрять разнообразные реформы, поскольку получил большинство в парламенте. Об этом 22 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Василий Фурман.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера в Украине произошел очередной майдан, но это эволюционный майдан. Люди доверились молодым политикам, которые должны сделать нашу страну успешной… Для президента и парламента большой плюс, когда есть такое преимущественное большинство. Это даст возможность очень быстро вводить те реформы, которые нужны стране», — сказал Фурман.

Он ожидает, новый состав парламента отменит депутатскую неприкосновенность, реформирует судебную и правоохранительную систему, создаст Службу финансовых расследований.

«Непопулярные реформы правительство уже приняло — это цены на газ и тепло. Для действующих политиков среди непопулярных реформ — депутатская неприкосновенность. Еще в 2014 году, когда депутаты подписывали коалиционное соглашение, этот закон был, но они так и не отменили неприкосновенность. Нужно реформировать судебную, правоохранительную систему, создавать Службу финансовых расследований», — рассказал Фурман.

По его словам, вчера украинские граждане внесли «обвинительный приговор» старой власти.

«Вчерашние выборы стали судом или приговором украинского народа старым политикам. Посмотрите, по мажоритарке практически большинство старых политиков не проходит. Но есть одно «но». В 2014 году украинский парламент также был обновлен где-то на 60%. И что мы имеем за эти пять лет? Низкий уровень доверия депутатам. Значит проблема не в лицах. Кто нами правит, каков их результат? Сегодня мы — одна из самых бедных стран в Европе. Значит вопрос в другом: нужно создавать независимые государственные институции — судебная, правоохранительная система, фискальная служба, таможенная. Они должны работать как в Европе», — добавил Фурман.

Как сообщалось, 22 июля лидер штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в новый парламент партия «Слуга народа» заведет более 240 депутатов.

«Приблизительно от 125 до 127 у нас мажоритарных мест, остальные 122 — это список. Сейчас у нас распределение 426 мандатов. Продолжаем вести параллельный подсчет, но это уже не так актуально», — сказал Корниенко.