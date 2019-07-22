Вильнюс, , 15:37 — REGNUM

Доверие жителей Литвы к армии находится на историческом максимуме за 14 лет, пишет литовская газета Lietuvos rytas, которая заказала соответствующий социологический опрос компании Vilmorus.

В июле 2019 года о доверии к армии заявили 60,5% опрошенных.

«Это крупнейший показатель за 14 лет. Это не какой-то скачек, просто последовательный рост. Доверие к армии характерно для всех стран Евросоюза, особенно для западных», — сказал литовскому новостному агентству BNS руководитель Vilmorus Владас Гайдис.

Больше всего жители Литвы доверяют пожарным (89,3%), меньше всего партиям — им недоверие выразило 58,4% респондентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве с 2015 года, в связи с «опасностью со стороны России», возвращён воинский призыв, а тысячи призывников, несмотря на социологические опросы, уклоняются от армейской службы. Параллельно в СМИ Литвы на протяжении почти пяти лет проводится непрерывная кампания по популяризации армии, в городах регулярно проводят смотр боевой техники НАТО, а некоторые военные учения проводят в том числе и в городах, наглядно демонстрируя населению возможности НАТО.