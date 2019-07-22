Москва, , 16:48 — REGNUM

Госдума 23 июля обсудит кандидатуру депутата Константина Затулина («Единая Россия») на пост специального представителя нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, такое решение принял Совет Думы.

«Назначить специальным представителем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства депутата Государственной думы Затулина Константина Федоровича», — говорится в проекте постановления, который будет рассмотрен на пленарном заседании.

Затулин является первый зампредом комитета Госдумы по делам СНГ.

Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками был наделен полномочиями профильного комитета по экспертизе и подготовке законопроектов о миграции, репатриации и гражданству российских соотечественников. Такая мера позволит серьёзно ускорить проработку соответствующих законопроектов, отмечали парламентарии.

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