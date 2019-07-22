Курск, , 15:32 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Курской области посетил предприятие «Комби-Линец» и Курский мясоперерабатывающий завод. Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр 22 июля находится в Курской области в рамках рабочей поездки.

Филиал «Комби-Линец» ООО «Агропромкомплектация-Курск» — это комбикормовый завод и элеватор, введённые в эксплуатацию в 2018 году. ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» выпускает более 100 наименований мясной продукции. Произведённое на КМПЗ мясо поставляется в 33 субъекта РФ, а также экспортируется в Белоруссию, Вьетнам и Гонконг.

На площадке Курского мясоперерабатывающего завода Дмитрий Медведев также проведёт совещание, посвящённое стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции