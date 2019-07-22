Москва, , 15:29 — REGNUM

Россия и Китай уже наладили масштабное взаимодействие в военно-технической сфере, а новый договор был бы и сильным политическим жестом, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 22 июля, комментируя сообщения о возможном заключении соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщалось ранее, правительство России одобрило проведение переговоров с Китаем о подписании соглашения о военном сотрудничестве. Заключить такой договор должны министерства обороны двух стран.

«Учитывая достаточно масштабное взаимодействие России и Китая в военно-технической сфере, а также в деле проведения совместных военных учений, разработка и подписание некоего нового документа были бы логичным шагом.

Речь наверняка не идёт о некоем договоре, предполагающим настоящие союзные отношения, однако развитие нормативно-правовой базы может упростить сотрудничество в военной сфере.

Не стоит забывать и о политической стороне вопроса: подобный договор будет достаточно сильным месседжем и для США, с которыми у обеих стран сейчас имеются серьезные проблемы в отношениях», — отметил Леонид Нерсисян.