Дамаск, , 15:27 — REGNUM

Ранним утром 21 июля 2019 года в предрассветные часы боевики предприняли попытку атаки на позиции Сирийской арабской армии в городе Аль-Касабия, который находится на севере провинции Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой военный источник в сирийской армии.

Ожесточенный бой продолжался несколько часов. Сирийским военным удалось отбить атаку джихадистов. Более десяти боевиков были убиты, у них также есть раненые. Кроме того, сирийская армия сумела подбить две бронированные машины исламистов. У правительственных сил также есть потери, их количество не сообщается.

В планах джихадистов было проникнуть через боевые порядки сирийских военных и нанести им удар с тыла. Атаковать перед рассветом — это излюбленная тактика исламистов. Иногда она даёт результат, но не в этот раз.

В атаке участвовали боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная группировка является самой крупной в районе зоны Большого Идлиба, провинции Идлиб и прилегающих к ней районах провинций Хама, Латакия, Алеппо.