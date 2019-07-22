Окуловка, Новгородская область, , 15:26 — REGNUM

В Окуловский районный суд Новгородской области поступило административное исковое заявление и.о. прокурора региона, которым он оспаривает правовой акт думы Окуловского района, отказавшейся досрочно прекращать полномочия депутатов из-за недостоверных сведений в их декларациях о доходах. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 июля, в пресс-службе районного суда.

В иске прокурора указано, что «несмотря на требования закона и обязанности, возложенные на публичных должностных лиц, к которым относятся депутаты представительных органов местного самоуправления, ряд депутатов думы Окуловского муниципального района представили губернатору Новгородской области недостоверные и неполные сведения о доходах за 2017 год».

Прокуратура внесла в районную думу представление одосрочном прекращении полномочий этих депутатов, районная дума обратилась в суд, но суды поддержали исковые требования прокуратуры, в том числе апелляционная инстанция. Однако при повторном рассмотрении районная дума только приняла к сведению представление прокурора, отказавшись досрочно прекращать полномочия депутатов-нарушителей.

В прокуратуре региона считают такие действия незаконными и просят суд признать решение думы Окуловского муниципального района «О рассмотрении представления прокурора Новгородской области «Об устранении нарушений о противодействии коррупции» не соответствующими ч. 11 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 203 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и нарушающими интересы Российской Федерации, Окуловского муниципального района и неопределённого круга лиц. Прокуратура просит суд обязать районную думу повторно рассмотреть представление прокурора Новгородской области, на ближайшем заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 21 депутата Окуловской районной думы полномочий по требованию прокурора могут лишиться семь человек — треть состава представительного органа местного самоуправления. По данным прокуратуры, два депутата не представили сведения о своей деятельности в коммерческих организациях, ещё два скрыли доходы от продажи автомобилей, один не указал факт нахождения в долевой собственности несовершеннолетней дочери квартиры в городе Окуловка, остальные скрыли дополнительные доходы по гражданско-правовым договорам с коммерческими организациями.

Дума Окуловского района с решением судов не согласилась, аргументируя свою позицию тем, что «судебная власть не вправе вмешиваться в компетенцию представительного органа местного самоуправления».

Напомним также, что в Окуловке с января 2019 года нет главы района, и именно депутаты районной думы голосуют за кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор. С первого раза избрание нового главы не получилось: ни один из кандидатов не получил в свою поддержку большинства голосов депутатов. Очередное голосование за главу района, после повторного конкурсного отбора, назначено на ближайшее заседание Окуловской районной думы — оно состоится 25 июля.

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