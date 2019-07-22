Киев, , 15:25 — REGNUM

В Верховной раде Украины нового созыва из 424 депутатов будет только один националист, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, согласно данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №83 в Ивано-Франковской области победила кандидат от националистической партии «Свобода» Оксана Савчук.

По результатам 100% подсчитанных протоколов, за Савчук проголосовали 46,67% избирателей. Второе место в этом округе занял представитель «Слуги народа» Андрей Сторожук, с результатом 23,28% избирателей.

Отметим, что в пропорциональной части партия «Свобода» получает 2,25% голосов избирателей, это 10-е место в рейтинге политических сил. Наилучший результат «Свобода» получила в Ивано-Франковской области, где за нее проголосовали около 8% избирателей.

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, победу на них одержала партия президента Зеленского «Слуга народа».