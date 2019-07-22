Додома, , 15:25 — REGNUM

Президент Танзании Джон Магуфули осуществил небольшие изменения в кабинете министров страны, в результате которых с поста был снят министр окружающей среды Джануари Макамба, передает RFI Kiswahili.

По словам главы пресс-службы президента Танзании Герсона Мсигвы, пост Макамбы займет парламентарий от округа Кибабве области Додома Джордж Симбачавене.

Причины отставки, однако, не были объявлены в СМИ.

В прошлом месяце Макамба возглавил кампанию по запрету на использование пластиковых пакетов. Через свой аккаунт в социальной сети Твиттер Макамба заявил: «Я без обиды принял изменения».

Ранее Симбачавене занимал пост министра энергетики и полезных ископаемых. В 2017 году он подал в отставку после того, как его имя фигурировало в скандале о подписании договоров в сфере полезных ископаемых, которые нанесли материальный ущерб Танзании.