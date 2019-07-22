Милан, Италия, , 15:18 — REGNUM

Бывший губернатор провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони отпущен из тюрьмы под домашний арест, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.

Ранее Формигони был приговорен судом к 5 годам 10 месяцам тюрьмы за коррупцию, наказанию подверглись и ряд других бывших сотрудников региональной администрации.

72-летний Формигони получил право отбывать свой срок в доме одного из друзей. Кроме того, как ожидается, суд разрешит ему по его просьбе выполнять общественные работы в монастыре.