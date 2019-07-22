Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM

В Екатеринбурге выделят деньги на приём в собственность города объектов метрополитена, находящихся на первой линии города. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По словам пресс-ведомства, указанная сумма заложена в муниципальной программе по развитию метро.

Скорее всего, речь идёт об элементах метро, созданных при помочи частных инвесторов. Так, 22 июля 2019 года был открыт переход от одной из станций метрополитена в ТРЦ «Гринцич».

Напомним, даже первая ветка метро в Екатеринбург не достроена до конца. В частности, почти построенную станцию «Бажовскую» так и не откроют, а предполагаемую ранее станцию «Уктусские горы» строить пока не планируют.

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