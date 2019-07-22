Вильнюс, , 15:10 — REGNUM

Тысячи молодых людей призывного возраста в Литве уклоняются от армии, но всем им грозит административная ответственность, в том числе и денежный штраф, объявило сегодня, 22 июля, минобороны Литвы. Если в 2016 году нарушителями были признаны всего 270 призывников, то в 2018 уже 7,4 тыс., а за первое полугодие 2019 года — уже 6,8 тыс., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2019 году уже более 7,5 тыс. лиц, которые избегают выполнять процедуры призыва и армейской службы. Но мы не можем сейчас точно сказать, сколько из них умышленно уклоняются, а кто просто забыл или не знал о призыве», — утверждают в литовском ведомстве.

По литовским законам призывнику не обязаны вручать повестку в военкомат. Ежегодно формируются списки призывников, а лица призывного возраста обязаны самостоятельно проверять наличие себя в базах данных литовского минобороны. При этом в Литве на военную службу по призыву отправляются единицы, поскольку почти всю квоту заполняют добровольцы.

Однако уклонение от посещения военкомата трактуется, как попытка избежать службы. Штраф за неявку составляет от 30 до 140 евро. По данным литовского минобороны, 60% неявившихся — граждане Литвы, постоянно проживающие за рубежом, что, тем не менее, не освобождает их от прохождения службы. Такое требование неоднократно приводило к скандалам в Литве, поскольку многие эмигранты должны были бросить работу и отказаться от карьерного роста в странах Западной Европы ради военной службы в Литве.

В самом литовском ведомстве не скрывают, что значительную часть возможных уклонистов не могут найти. Только в этом году 3,6 тыс. призывников включены в списки «разыскиваемых лиц, неопознанных трупов и регистр неизвестных беспомощных лиц».

Напомним, в Литве воинская повинность была возвращена с 2015 года «из-за угрозы нападения на Литву России».