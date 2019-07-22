Белосток, , 16:28 — REGNUM

Польские политики не оставили без внимания насилие против участников гей-парада, прошедшего в восточном городе Белосток 20 июля. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным полиции, 22 июля в стране были задержаны 28 человек, которым были предъявлены обвинения в нарушении закона. Местная полиция опубликовала фотографии по меньшей мере двух мужчин, подозреваемых в том, что они бросали бутылки и камни в полицию и в участников марша 20 июля.

Госсекретарь министерства по делам цифровых технологий Польши Адам Андрушкевич, комментируя события в Белостоке, написал в своем микроблоге: «Мы никогда не отдадим наших детей в руки гомосексуальных пар. Это наше польское, короткое и правдивое послание: мама и папа, величайшее сокровище мира!«

Министр внутренних дел страны Эльжбета Витек и заместитель премьер-министра Беата Шидло осудили насилие и высказались в пользу «терпимости». Представитель Римско-католической церкви Польши заявил, что «насилие и оскорбление» не могут быть приняты.

Как передает ИА REGNUM, «Марш равенства» (гей-парад), в котором приняли участие от 700 до 800 человек, состоялся в польском городе Белостоке 20 июля. По маршруту следования гей-парада собрались несколько сотен контрдемонстрантов.