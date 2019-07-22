Киев, , 15:04 — REGNUM

Результат голосования за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает неуклонно расти. Согласно последним данным, политическое объединение заручилось поддержкой 42,57% избирателей. Таковы данные ЦИК по итогам подсчёта 65,2% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

Так, за партию «Слуга народа» свои голоса отдали более 3,8 млн жителей страны. Немного улучшила свой результат и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, расположившаяся на втором месте. Она набрала 13,03% голосов. Тройку лидеров замкнула партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,48%.

Достаточно голосов избирателей для прохождения в украинский парламент набрали и партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. ЦИК признал их состоявшимися.