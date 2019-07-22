Киев, , 15:02 — REGNUM

Одной из ключевых задач нового парламента Украины является лишение депутатской неприкосновенности бывшего президента Петра Порошенко и передать его в руки обновленного украинского правосудия, заявил в своем комментарии по итогам выборов сегодня, 22 июля, украинский политолог Виктор Небоженко.

«Этот шаг будет реальным доказательством мужества и решимости новой власти бороться с коррупцией и мародерством в стране», — подчеркнул он, цитирует корреспондент ИА REGNUM

Эксперт призывал власти страны быстро сформировать «ответственное и реальное, а не формальное», как прежде, парламентское большинство, а также утвердить правительство.

«Избрать голову Верховной рады. После Парубия любой, кто станет спикером, будет выглядеть лучше… Важно только одно условие для будущего спикера парламента. Он должен будет способным руководствоваться в своей работе регламентом Верховной Рады, а не политическими заказом или личным предпочтениями… В течение месяца утвердить нового премьер-министра и состав правительства «национальной надежды», которое тут же представит реальную программу работы», — отметил Небоженко.

Именно эти маркеры, резюмировал эксперт, будут критерием жизнеспособности и долгожительства нового парламента.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Рада нового созыва, будет о снятии неприкосновенности.

«Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект … наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность», — сказал он журналистам.

В свою очередь, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что слабо представляет коалицию с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, однако не стал говорить, будет ли новая власть преследовать бывшего президента.