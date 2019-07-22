Москва, , 15:01 — REGNUM

Президент подписал Указ «О внесении изменения в Указ «О создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», сообщается на сайте Кремля.

Напомним, согласно Указу от 22 мая 2018 г. №251 «члены высшего органа управления некоммерческой организации назначаются Президентом Российской Федерации, а генеральный директор (единоличный исполнительный орган) некоммерческой организации — Администрацией Президента Российской Федерации;».

Внесенные в Указ изменения касаются состава Наблюдательного совета АНО «Россия» — страна возможностей», и закрепляют за президентом РФ должность главы Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации.

В документа, в частности, говорится:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 мая 2018 г. №251 «0 создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» постановляю:

1. Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» следующих лиц:

Голикова Т.А. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Греф Г.О. — президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию)

Кириенко С.В. — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

Котюков М.М. — Министр науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию)

Фурсенко А.А. — помощник Президента Российской Федерации

Чупшева С.В. — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)

Шмелева Е.В. — руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» (по согласованию).

2. Председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» является Президент Российской Федерации.

3. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Комиссаров А.Г. является членом наблюдательного совета по должности.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, «решение Президента России Владимира Путина возглавить наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» — большая честь и ответственность для всей нашей команды».

«Президент последовательно выстраивает систему по созданию социальных лифтов в России. Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет. Она охватывает различные программы, инфраструктурные проекты, олимпиады и конкурсы. Все это — элементы одной общей системы, частью которой является и платформа «Россия — страна возможностей». Это крайне важная работа, и для нас особенно значимо, что Президент принимает в ней личное участие», — сказал Алексей Комиссаров.