Москва, 22 июля 2019, 15:01 — REGNUM
Президент подписал Указ «О внесении изменения в Указ «О создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, согласно Указу от 22 мая 2018 г. №251 «члены высшего органа управления некоммерческой организации назначаются Президентом Российской Федерации, а генеральный директор (единоличный исполнительный орган) некоммерческой организации — Администрацией Президента Российской Федерации;».
Внесенные в Указ изменения касаются состава Наблюдательного совета АНО «Россия» — страна возможностей», и закрепляют за президентом РФ должность главы Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации.
В документа, в частности, говорится:
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 мая 2018 г. №251 «0 создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» постановляю:
1. Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» следующих лиц:
Голикова Т.А. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Греф Г.О. — президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию)
Кириенко С.В. — первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Котюков М.М. — Министр науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию)
Фурсенко А.А. — помощник Президента Российской Федерации
Чупшева С.В. — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
Шмелева Е.В. — руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» (по согласованию).
2. Председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» является Президент Российской Федерации.
3. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Комиссаров А.Г. является членом наблюдательного совета по должности.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, «решение Президента России Владимира Путина возглавить наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» — большая честь и ответственность для всей нашей команды».