Москва, , 14:56 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский останется после выборов зависимым от олигархов, которые оказывали ему поддержку. Об этом заявил бывший народный депутат Украины Олег Царёв 22 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если посмотреть по мажоритариям и по спискам — около 40−50 человек будет у Игоря Коломойского. Несмотря на то, что Зеленский взял большинство, без Коломойского он не сможет проводить голосование. Поэтому с Коломойским придётся считаться. Главная интрига: каким образом он сможет выстроить эти отношения? Первый сценарий — он отдаст силовиков Коломойскому и будет сильно от него зависеть, но выполнит своё обещание. Но я склоняюсь к другой версии — он постарается откупаться от Коломойского, отдавая ему бизнес направления, а силовые структуры оставлять за собой. Вторая интрига: что будет с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Порошенко несколько раз пытался его уволить и Аваков оказался его могилой», — сказал он.

По словам Царёва, у Авакова есть около 20 опытных депутатов.

«Есть большая разница между опытным и не опытным депутатом. Посмотрите списки Зеленского и Вакарчука. Это новые люди, ими легко будет управлять, потому что у них малые амбиции и малые требования. А опытные люди — это люди Авакова и Коломойского, которые и будут создавать «мейнстрим», — заявил Царёв.

Он считает, что из союзника Зеленского Аваков может превратиться в очень опасного оппонента.