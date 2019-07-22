Рим, , 14:54 — REGNUM

Лидер одной из двух правящих партий Италии, «Движения 5 звезд», Луиджи Ди Майо в понедельник, 22 июля, на своей странице в Facebook категорически отверг предположения о возможном союзе с либеральной Демократической партией.

Вопрос возможного сотрудничества двух партий обсуждался в связи с обострением противоречий внутри правящей коалиции «Движения» и «Лиги» Маттео Сальвини. В Италии обсуждается вероятность проведения досрочных выборов (если после распада действующей коалиции не будет сформирована иная, что возможно только при союзе «Движения» с либералами).

«Движение 5 звезд» отличается от либералов и гордится этим, эта партия, управлявшая Италией на протяжении многих лет, предала своих сограждан и, не поддерживая инициативы «Движения» вроде выплаты пособия по гражданству или установления минимального уровня оплаты труда, продолжает их предавать, написал Ди Майо.

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