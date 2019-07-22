Киев, , 14:49 — REGNUM

Главная сенсация парламентских выборов 21 июля — это то, что партия Зеленского «Слуга народа» по мажоритарной системе получает больше мандатов, чем по списку, заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

«Вот что для меня стало неожиданностью… Могли ли это предположить те, кто не хотел отменять выборы в округах, что бы оставить себе возможность завести в Раду своих кандидатов, прикормивших округа, когда Зеленский предлагал перед роспуском рады сменить избирательный кодекс?», — задается эксперт риторическим вопросом.

ИА REGNUMнапоминает, что сразу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский действительно предлагал Верховной раде изменить правила проведения досрочных парламентских выборов — с пропорционально-мажоритарной системы на полностью открытые партийные списки. Украинский парламент тогда провалил предложение главы государства.

Напомним, что по предварительным результатам, партия «Слуга народа» получает 127 депутатских мандатов по мажоритарным округам, и 122 — по партийным спискам. Известно, что партия Зеленского выиграла во всех мажоритарных округах в Киеве.

Руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на утреннем брифинге заявил, что формирование коалиции в Раде нового созыва будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов — «но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями».