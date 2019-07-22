Москва, , 14:29 — REGNUM

Информация ряда западных СМИ о том, что самолеты Военно-космических сил России нанесли удар по рынку в Сирии, не соответствует действительности, об этом 22 июля заявили в министерстве обороны РФ.

«Авиация ВКС России никаких задач в данном районе (в населенном пункте Мааррат ан-Нууман) Сирийской Арабской Республики не выполняла», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее некоторые западные СМИ, в том числе телеканал France24 заявили, что российские самолеты якобы нанесли удар по овощному рынку на северо-западе Сирии, в результате которого погибли 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб. Конвой принадлежал террористической группировке «ХайятТахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, за 17 июля года российские ВКС уничтожили по меньшей мере полдюжины баз, складов оружия и боеприпасов террористов в провинции Идлиб.

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