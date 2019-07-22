Барнаул, , 14:28 — REGNUM

Новый глава Алтайского края Виктор Томенко определился с кандидатурой начальника департамента администрации губернатора и регионального правительства по вопросам внутренней политики. Согласно официальный информации, опубликованной сегодня, 22 июля, на официальном сайте региона, с 30 июля в этот статусе будет работатьЮрий Проскурин— действительный государственный советник Алтайского края второго класса. До назначения он исполнял обязанности начальника департамента.

Из биографии 45-летнего Проскурина известно, что он уроженец п. Комсомольский Павловского района Алтайского края. После окончания факультета иностранных языков Барнаульского государственного педагогического университета работал специалистом по связям с общественностью АФ ООО «Межрегионгаз» РАО «Газпром» и АФ ООО «Торговый дом «Востокгазпром». Одновременно проходил обучение в бизнес-школе Питсбургского университета, США. Поработав с 2004 по 2010 год в коммерческих компаниях, семь лет (по апрель 2017 года) отдал работе в администрации Павловского района. С 2012 по 2015 год учился заочно в Алтайской академии экономики и права. (Бакалавр, юриспруденция). С 2015 года по апрель 2017 года — заместитель главы администрации Павловского района по работе с органами местного самоуправления и социальной политике. Награжден Благодарностью Губернатора Алтайского края в 2014 году.

Женат, воспитывает сына.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор в Алтайском крае сменился в конце мая 2018 года, когда руководивший регионом почти 13 лет Александр Карлин неожиданно ушёл в отставку. Формирование новой команды избранного в сентябре 2018 года Виктора Томенко продолжается до сих пор.