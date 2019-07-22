Киев, , 14:28 — REGNUM

Избиратели Украины, которые приняли участие в досрочных выборах в Верховную раду, сделали свой выбор «свободно и демократично», фактически доверив всю власть в стране одной политической силе. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Такая полнота власти — это большая ответственность и на власть ожидает серьёзная и сложная работа», — подчеркнул градоначальник, слова которого приводятся на сайте мэра столицы Украины.

Кличко отметил, что теперь люди ожидают воплощения предвыборных обещаний и необходимых реформ, поэтому необходимо не терять времени и начать работать над их воплощением.

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«Сегодня не должно быть лишних эмоций и популизма. Уже все сказано. Людям нужны конкретные действия, воплощенные дела, эффективные изменения в государстве», — подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду Украины проходили 21 июля. ЦИК признал парламентские выборы состоявшимися. Всего жители страны избирали 450 парламентариев по смешанной системе — половину по мажоритарным округам, половину по партийным спискам. По результатам обработки почти 60% протоколов, партия президента Украины «Слуга народа» набирает 42,5% голосов избирателей. «Оппозиционная платформа — За жизнь» заручилась поддержкой 12,97% избирателей, «Европейская солидарность» набрала 8,57% голосов, «Батькивщина» — 8,01% и «Голос» — 6,34%.

Остальные 17 партий, которые принимали участие в выборной гонке, не преодолели пятипроцентный барьер.

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