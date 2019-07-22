22 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Иран и США заверяют, что не хотят войны и стремятся найти выход из кризиса путем переговоров. Вопрос в том, когда, как и при каких условия они начнут разговаривать.

Станислав Тарасов, , 14:28 — REGNUM

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США надеются втянуть Великобританию в противостояние с Тегераном. «Не заблуждайтесь: после того, как помощнику президента США Джону Болтону не удалось втянуть президента США Дональда Трампа в «войну столетия», он, опасаясь распада своей «группы-Б», (под этим Зариф подразумевает группу в составе Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна — С.Т.) использует свой яд против Великобритании, надеясь втянуть ее в этот кризис (противостояние с Ираном — С.Т.), — написал Зариф в Twitter. — Только благоразумие и предусмотрительность позволят противостоять таким уловкам».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Действительно, кто может толком объяснить, почему британцы у берегов Гибралтара задержали под неубедительным предлогом иранский танкер Grace, а потом Тегеран в Ормузском проливе повторил такую же акцию в отношении британского танкера Stena Bulk. Комментируя эту ситуацию, британское издание The Independent пишет, что то ли Лондон, то ли Тегеран допустил «стратегическую ошибку», идя на обострение отношений. Скорее всего, Лондон, который до этого выступал за сохранение с Ираном ядерного соглашения. Теперь, как полагает издание, «танкерная война» подтолкнет Великобританию поддержать американские санкции против Тегерана и эта цепочка может вызвать соответствующую реакцию Франции и Германии, которые при желании могут квалифицировать действия Ирана как «растущую угрозу глобальным поставкам энергоносителей». Был ли у Тегерана альтернативный вариант действий?

Наверное, был. Но, похоже, он считал, что перевести урегулирование инцидента в политико-дипломатическое русло — могло бы оцениваться США и Англией как проявление «слабости», чего он не желал бы допускать. В то же время вспыхнувшая так называемая «танкерная война», на наш взгляд, является внешним проявлением происходящего закулисного торга между США и Ираном. Вашингтон пытается развалить лагерь европейских подписантов ядерного соглашения, лишить возможности Тегеран вести игру на европейском направлении, оставив один на один с собой. Наверное, не случайно «танкерная война» вспыхнула накануне попыток президента Франции Эммануэля Макрона устроить встречу с участием представителей России, США и ЕС по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Однако захват британского танкера стал препятствовать дипломатии.

Другой вариант — это более решительно толкнуть Тегеран в сторону России и Китая, чего не совсем хочется определенным кругам в Иране, которые иначе видят выход из кризиса. Не случайно и то, что Трамп выступает с внешне не мотивированными заявлениями типа того, что не стремится к смене иранского режима, и намекает, что «необходимо вернуться к дипломатии». Более того, на днях Deutsche Welle со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майка Помпео сообщила, что якобы в последние дни Иран дал понять, что «готов к переговорам о баллистических ракетах». Так возникает вопрос: кто из Тегерана посылает такие сигналы Вашингтону и посылает ли? Официальное заявление Ирана о том, что он готов вступить в переговоры, есть, но только в случае отмены американцами введенных против него санкций.

Одним словом, складывается устойчивое ощущение того, что за внешней эскалацией вокруг Ирана происходит какая-то закулисная дипломатия. США не скрывают, что имеют для этого соответствующие каналы. Во всяком случае, они говорят об этом чуть ли не на публичном уровне, что также можно оценивать как одно из средств политико-дипломатического воздействия на Тегеран. Теперь попутно заявлено о подготовке Вашингтоном операции Sentinel для обеспечения свободы навигации на Ближнем Востоке, чтобы «завязать» на ней региональные государства. В то же время, как отмечает датское издание Berlingske, «ситуация остается в тупике», хотя «Иран и США заверяют, что войны не хотят, а, напротив, стремятся найти решение путем переговоров». Только вопрос в том, как заставить их начать разговаривать.