Киев, , 14:26 — REGNUM

Состоявшиеся на Украине 21 досрочные парламентские выборы не были ни честными, ни демократическими, но конкурентными и относительно мирными, заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Эксперт отметил, что отсутствие контроля за финансированием избирательной кампании, неравные условия в использовании СМИ, грязные мажоритарные выборы, агитация со стороны государственных чиновников самого высокого ранга в какой-то мере «компенсировалось» стремительным ослаблением административного ресурса и ликвидацией «сетей» по подкупу во всеукраинском масштабе, передает корреспондент ИА REGNUM

Говоря об итоговой рекордно низкой явке, эксперт отметил, что при этом растет роль электората на Востоке Украины (+6%) и Юге (+2%) Украины и падает в Центре и на Западе (-12%).

«Скорее всего этот тренд продолжится в связи с массовой эмиграцией жителей западной Украины. Но сам электорат «юго-востока» за 5 лет также значительно преобразовался — с пророссийского становится более евроскептическим», — подчеркивает Бортник.

В целом, по оценке политического эксперта, голосование 21 июля было «протестно-популистским».

»Но если на президентских выборах избиратели голосовали против команды Порошенко и власти вцелом, то на парламентских — против всей украинской системы элит ‑ и властей и оппозиций. В тоже время протестное голосование крайне опасно — оно ещё раз повышает уровень популистского запроса, справится с этим «9-м валом» социальных ожиданий будет крайне сложно», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что по предварительным данным, партия «Слуга народа» получает 249 депутатских мандатов в Раде нового созыва, при том, что для формирования правящего большинства нужно 226. ЦИК Украины пока что обработал примерно 60% бюллетеней по пропорциональной системе, и данные по 198 мажоритарным округам из 199.