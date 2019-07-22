Москва, , 14:08 — REGNUM

Россия с равным успехом может выдавать свои паспорта для жителей ДНР, ЛНР и любого другого государства или его частей. Об этом заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает», — сказал Морозов, оценивая возможность принятия Москвой ответных мер на возможные санкции Украины за выдачу паспортов жителям непризнанных республик.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может ввести ограничения, а также усложнить процесс получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также ввести иные ограничения. Заявление стало реакцией на решение президента России Владимира Путина расширить возможности получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Российский парламентарий уверен, что «для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве». Морозов также отметил: «А санкции — дело пустое. Ответим».

Напомним, что ранее Россия выдала свои паспорта жителям Приднестровской Молдавской Республики, что способствовало деэскалации военного конфликта. Такая же мера была реализована в Южной Осетии и Абхазии, что также способствовало прекращению военной агрессии.

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