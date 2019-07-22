Киев, , 14:06 — REGNUM

«Украинский президент, бывший комик Владимир Зеленский уже располагает большинством в парламенте. Однако, если он хочет осуществить свои реформы и найти альтернативный путь к достижению мира в Донбассе, ему придется договариваться, — пишет испанское издание El Mundo. — Его партия «Слуга народа» получила 43,9% голосов, согласно первым опросам на выходе с избирательных участков. Это заметное вторжение в парламент, где до текущего момента у платформы не было ни одного депутата».

Зеленский выиграл президентские выборы в апреле с 75% голосов, однако до сегодняшнего дня Верховная рада игнорировала как его самого, так и его планы по борьбе с коррупцией и установлению мира в Донбассе. Возможный партнер по коалиции, который лучше всего сочетается с партией президента, — это «Голос», получивший 6,3% и доступ в парламент Украины, считает испанское СМИ. Возглавляемый рок-музыкантом Святославом Вакарчуком «Голос» имеет черты либеральной партии и делает ставку на самую юную часть избирателей, используя тон недовольства истеблишментом, напоминающий риторику времен президентской кампании Зеленского.

За пределами этой системы координат новому президенту будет очень сложно заключить какой-либо пакт, не отказавшись от образа прогрессивного молодого человека из низов, утверждает El Mundo. Остальные украинские партии если и не ориентированы на Россию, то тесно связаны со старой элитой.

Такова, например, «Батьковщина» — платформа бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, известной как «газовая принцесса» из-за своих связей с энергетическим сектором. Она получила 7,6% голосов, пообещав снижение платы за отопление. «Батьковщина» — партия-ветеран в украинском парламенте (недавно ей исполнилось 20 лет), и ее курс плохо сочетается с обещаниями нового президента: отменой депутатской неприкосновенности, возможностью отстранить от должности президента или определенных парламентариев и борьбой с коррупционерами «не на жизнь, а на смерть».

Открытую оппозицию Зеленскому составляет пророссийское формирование «За жизнь», собравшее обломки режима, существовавшего на Украине до 2014 года. Платформа стала второй на выборах, получив 11,5% голосов. «В пророссийском лагере, расколотом надвое, преуспел Юрий Бойко с помощью Виктора Медведчука (очень близкого к Путину) и олигарха Дмитрия Фирташа», — пишет испанское издание. Распыление поддержки оппозиционно настроенных избирателей не позволило стране вернуться на прежних условиях к старой схеме «Восток против Запада».

«Третьим лишним», по выражению El Mundo, на парламентских выборах 21 июля стала партия бывшего президента Украины Петра Порошенко, проигравшего Зеленскому в апреле. Вопреки «дезертирству» принадлежащих к ней должностных лиц, «Европейская солидарность» получила 8,9% голосов.