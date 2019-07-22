Москва, , 14:05 — REGNUM

Несмотря на оглушительную победу партии «Слуга народа», Украине предстоит тяжёлый период. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов 22 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Эти выборы на Украине во многом оказались предсказуемыми. Тот редкий случай, когда и экспертное сообщество, и социология, и настроения общества, царившие перед выборами, совпали в том, что мы сейчас видим как результат», — сказал он.

Морозов подчеркнул, что «организованные радикалы» по партийным организациям в этот парламент не попадут, как это и прогнозировали эксперты.

«Но я хотел бы обратить внимание вот на что, и это главный вопрос, с которым столкнётся Украина и Зеленский в ближайшее время — 42% он получает по партийным спискам и 120 мандатов по мажоритарным округам. Это оглушительное и первое за всю историю большинство, которое позволяет безраздельно доминировать в законодательной и исполнительной власти. И задаёшь вопрос: за что проголосовали избиратели? Ведь пять лет назад эти люди голосовали за других кандидатов и других людей», — отметил эксперт.

Морозов заявил, что Украину ждут «тяжёлые времена», потому что избиратели голосовали не столько за партию «Слуга народа», сколько против старых политических сил. Эксперт считает, что у Зеленского был длительный период, когда можно было говорить, «стебаться», играть в политику, а не заниматься политикой.

«Вопрос в том, сможет ли Зеленский реализовать этот шанс? Или это станет провалом и обернётся концом украинской политики?», — сказал Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, партия действующего президента Украины Владимира Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Украины.