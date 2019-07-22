Москва, , 14:03 — REGNUM

Основными игроками в Верховной раде Украины остаются прозападные силы. Как передает корреспондент ИА REGNUM22 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Выборы в Верховную раду демонстрируют, что прошлый политический бомонд потерял доверие граждан, однако евроатлантическое стремление Украины в НАТО будет продолжаться. Несмотря на существенный результат партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», основными игроками в Раде остаются прозападные силы», — сказал Железняк.

Он обратил внимание на то, что «украинскому избирателю пришлось выбирать не политические силы, способные вывести Украину из кризиса и завершить конфликт с Донбассом, а политиков, раздающих обещания».

По предварительным данным, президентская партия «Слуга народа» в новой Раде может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Теперь вся ответственность за судьбу Минских соглашений, прежде всего их политическую часть, ложится на новую власть, отмечали в Госдуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Журавлёв: украинский избиратель питает иллюзии о своем «слуге» во власти