Москва, , 14:30 — REGNUM

Партии, связанные с прозападным курсом, полностью провалились на выборах в Верховную раду, считает украинский политолог Михаил Погребинский. Об этом он заявил 22 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Значит ли это, что партия войны проиграла? — сказал политолог. — Я считаю, что значит. Выиграла ли пария мира — это вопрос. Мы не можем на него сейчас дать ответа, потому что для нас Зеленский и компания по-прежнему представляют собой кота в мешке. Они делают противоречивые замечания, и [нельзя] быть уверенным, что они пойдут на поиск компромисса. Но, я вижу, что они готовы к разговору с Москвой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчёта почти 60% электронных протоколов, партия президента Украины «Слуга народа» набирает 42,5% голосов избирателей. При этом «Оппозиционная платформа — За жизнь» заручилась поддержкой 12,97% избирателей, «Европейская солидарность» набрала 8,57% голосов, «Батькивщина» — 8,01% и «Голос» — 6,34%.

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