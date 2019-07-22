Москва, , 13:54 — REGNUM

Правительством Российской Федерации одобрено проведение переговоров с Китайской народной республикой по поводу заключения соглашения о военном сотрудничестве. По этому поводу вышло соответствующее распоряжение.

Соглашение о военном сотрудничестве должно быть заключено между министерствами обороны двух стран. Инициатором данного соглашения выступило минобороны РФ. Министерством иностранных дел РФ согласовано проведение переговоров. Об этом пишет ТАСС.

По мнению ряда экспертов, сближение России и Китая и их совместная работа над созданием многополярного мира — это кошмарный сон для США и других стран Запада. Во многом этому сближению способствовали сами Соединенные Штаты своей политикой санкций, экономического и политического давления, пытаясь сохранить свое доминирование в мире любыми средствами без учёта интересов других игроков.

США чинили препятствия и военно-техническому сотрудничеству России и Китая. В частности, в сентябре 2018 года они ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу.

Минфин США обосновал данные меры приобретением Китаем десяти истребителей Су-35 в декабре 2017 года, а также закупкой Китаем нескольких ЗРК С-400 в январе 2018 года. Санкции введены в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).