Москва, , 13:53 — REGNUM

Законопроект о переподчинении Росстата внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Предлагается передать его в подчинение непосредственно президенту РФ.

Парламентарии отказались от мысли переподчинить Росстат правительству РФ — с такой инициативой они выступили ранее.

«Мы предлагали переподчинить Росстат в целом правительству РФ. Но боюсь, что и в этом случае влияние финансово-экономического блока кабмина может сказаться на объективности статистики. В итоге мы пришли к выводу, что необходим принципиально иной подход к вопросу. Нужно полностью вывести Росстат из сферы влияния правительства и закрепить подведомственность службы за президентом страны. Что мы и предлагаем сделать нашим новым законопроектом», — сообщил Миронов.

Парламентарии рассчитывают, что принятие закона послужит повышению качества и прозрачности работы Росстата.

Сейчас Росстат подчиняется Минэкономразвития.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за досрочной публикации данных по инфляции уволился глава ГМЦ Росстата