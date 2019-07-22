Ереван, , 13:50 — REGNUM

Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня, говоря о закупках вооружений, сообщил о готовящихся «военных сюрпризах».

«Не могу сейчас говорить о подробностях, но будут так называемые «военные сюрпризы», — сказал он в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, что ожидаемые контрактные обязательства по закупке истребителей у России будут осуществлены в конце текущего — начале будущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения и Россия подписали контракт на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году. Причем, впервые за десятилетия армянские ВВС приобретают новую, а не бывшую в употреблении авиатехнику.