Париж, , 13:50 — REGNUM

Агентство оборонных инноваций министерства обороны Франции собирается создать специальную группу, в которую войдут писатели-фантасты и футурологи, для прогнозирования будущих угроз и негативных сценариев развития событий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету Ouest-France.

Команда будет называться Red team. В её состав войдут четыре-пять человек. Уже идут переговоры с несколькими писателями и специалистами по футурологии. Имена этих людей будут засекречены, так же, как их работа и её результаты.

По мнению Агентства оборонных инноваций, для выработки последовательной оборонной политики страны необходим актуальный анализ стратегической среды, а также изучение и прогнозирование будущих угроз, слабых мест и уязвимостей.

Ячейка Red team будет создавать стратегические гипотезы, рекомендации по действиям для локализации угроз. Данная команда также будет исследовать последствия внедрения инновационных технологий и искусственного интеллекта.

Итоговый результат работы Red team должен быть изложен в виде кратких рекомендаций различным подразделениям, управлениям, службам, в которых будут излагаться сценарии угроз и рекомендации по соответствующим решениям и действиям.

Надо сказать, что этот подход минобороны Франции представляет интерес. Однако, по мнению ряда экспертов, всегда есть и обратная сторона прогноза. Очень хорошо проработанный прогноз может запрограммировать развитие событий по своему же сценарию. А так как сценарии отрабатываются негативные и разрушительные, то Red team может стать командой, которая в конечном итоге и «похоронит» Францию.

Кроме того, большие требования в данном случае выдвигаются к секретности работы Red team: утечка сценариев создания катастроф может дать пищу для ума различным террористическим организациями, экстремистам и людям с больной психикой.