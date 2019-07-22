Киев, , 13:48 — REGNUM

В украинском политикуме и экспертной среде сегодня, 22 июля, обсуждается информация о том, что новым премьер-министром Украины может стать бывший заместитель главы Национального банка, нынешний представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сразу несколько источников.

Официальных комментариев на этот счет в настоящий момент нет.

Незадолго до проведения на Украине парламентских выборов издание американского фонда Atlantic Council обнародовала имена пяти кандидатов на пост премьер-министра Украины — топ-менеджеры «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и Андрей Коболев, экс-министры экономики Александр Данилюк и Айварас Абромавичус, а также собственно Рашкован.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с будущим премьером. По его словам, это должно быть новое лицо, при этом специалист в экономике и человек, удаленный от всех политических сил.

Также стоит отметить, что на Украине сейчас парламентско-президентская форма правления, при которой формально премьер-министр имеет больше властных полномочий, чем президент страны.

21 июля на Украине прошли парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала партия «Слуга народа», претендующая теперь на создание монопольного большинства в Раде следующего созыва. Официальные итоги выборов должны быть подведены до 5 августа.