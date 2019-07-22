Москва, , 13:47 — REGNUM

Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять, об этом 22 июля заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бельбак («Единая Россия»).

Таким образом депутат прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилюка о том, что Киев намерен отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

«Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять, а на каждую нашу инициативу возмущается якобы срывом соглашений «нормандской четвёрки», — рассказал РИА Новости Бельбак.

По его словам, Киев ведет себя с «особым цинизмом по отношению к собственным гражданам». Украинские власти «обстреливают, блокируют и возмущаются тем, что сосед поделился с ними куском хлеба», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Российской Федерации Владимир Путин расширил действие подписанного в апреле указа и дал право на упрощенный режим получения российского гражданства жителям всей Луганской и Донецкой областей.

В свою очередь Данилюк заявил, что введение особых мер в отношении украинцев, получивших российские паспорта, необходимо для прекращения процесса получения российского гражданства на Украине.

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