Киев, , 13:44 — REGNUM

В новом созыве Верховной рады Украины партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить 248 мест при необходимом большинстве 226 парламентариев. Политическое объединение, которое по результатам подсчёта почти 60% электронных протоколов набирает 42,5% голосов избирателей, по партийным спискам может провести в парламент 122 депутата, остальные 126 мест обеспечат одномандатные округа.

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Таким образом, партия впервые за всю историю страны сможет самостоятельно сформировать правительство, не создавая коалицию с другими политическим объединениями.

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля и проходили по смешанной системе. В голосовании по одномандатным округам принимали участие свыше 3,2 тыс. кандидатов, почти 1,7 тыс. из которых — самовыдвиженцы. От 22 политических партий по многомандатным округам в выборной гонке участвовали более 2,7 тыс. претендентов на места в новом парламенте.

Добавим, что всего, согласно предварительным итогам голосования, пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Слуга народа» (42,5%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,97%), «Европейская солидарность» (8,57%), «Батькивщина» (8,01%) и «Голос» (6,34%).