22 июля 2019 | Время чтения 24 мин

Любителям манипулировать демократией, объясняя свою диверсионную деятельность в Армении приверженностью самой демократии, считаю нелишним напомнить: демократическое общество – это не безликая масса людей и не стадо немых. Оно имеет глаза и уши и в первую очередь умеет мыслить. Сделав ошибку в выборе, наш народ сегодня расплачивается в виде недобросовестной власти … Не ропщите на свое правительство, а просто замените его, ибо армянский народ достоин лучшего правительства.

Арташес Гегамян, , 13:39 — REGNUM

Минувшие 15 месяцев после государственного переворота, совершенного в Армении (в апреле-мае 2018 г.) показали всю тщетность попыток трезвомыслящих людей (к счастью, в Армении (РА) остались и такие) облагоразумить полностью утратившего чувство реальности «народного премьера» Никола Пашиняна. Пишу эти строки и сам себя корю. За что? Вполне резонно может задаться вопросом уважаемый читатель. И он будет в этом, бесспорно, прав. Ведь мне не единожды приходилось писать о том, что еще до государственного переворота и после него Никол Воваевич прилежно следовал рекомендациям своих заокеанских поводырей, которых, увы, в профессионализме провоцировать цветные революции трудно упрекнуть. Однако настораживает другое, а именно: вот уже не год и не два, а, пожалуй, все последнее десятилетие Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, опираясь на конкретные факты, во всеуслышание заявлял о том, что в Армении проводится последовательная, щедро финансируемая системная работа по разрыхлению основ армянской государственности, которой противопоставляются отдельные выступления как с трибуны Национального Собрания РА, так и в отдельных СМИ. При этом возможность использования телевидения и интернет-порталов весьма и весьма ограничена, а в сравнении с информационным ресурсом подопечных дяди Сэма вовсе смехотворна. Причем мною неоднократно отмечалось, что объявленная Армении заокеанскими стратегами информационная война проводится с одной единственной целью: разорвать стратегический союз России и Армении, вывести из Республики Армения 102-ую военную базу России, расквартированную в Гюмри, а также добиться вывода из республики подразделений Пограничного управления ФСБ России в Армении. В очередной раз вдаваться в технологии по реализации этих откровенно враждебных для Армении, Арцахской Республики и армянского народа замыслов, думаю, что нет необходимости. Об этом, повторюсь, уже многократно писалось.

Армения

Так что же побудило меня вновь вернуться к этой теме? Ведь государственный переворот в Армении состоялся, нынешние власть предержащие продолжают неуклонно следовать по пути, предначертанному заокеанскими стратегами и ведущему к гражданской, братоубийственной войне в Армении и Арцахе, при этом неуклюже прикрываются лживыми лозунгами о сохранении армяно-российского стратегического союза. Однако, судя по последним событиям в Армении, что-то не сработало в заранее уготовленной наставниками «народного премьера» дорожной карте по разрушению Армении и Арцахской Республики. Никол Воваевич дал сбой, выражаясь же литературным языком, прокололся, а скорее продырявился. Но обо всем этом по порядку. Так, 20 мая т.г. Н. Пашинян на совещании в правительстве РА огласил шаги по преобразованию судебной системы страны. «Пришло время хирургического вмешательства в судебную систему. Все судьи без исключения должны подвергнуться Vetting-у, то есть общество должно иметь полную информацию о политических связях судьи, его имуществу, деятельности в качестве судьи в прошлом, личных и профессиональных качествах …», — сказал Пашинян. Не стану полностью приводить все подробности из заранее подготовленной для «народного премьера» шпаргалки. Об этом уже достаточно много было написано. Здесь важно другое, что за два дня до этого плачевного выступления суд общей юрисдикции префектур Кентрон и Норк-Мараш Еревана освободил из-под ареста первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента РА Роберта Седраковича Кочаряна. «Суд решил изменить меру пресечения Р. Кочаряну, применив личное поручительство», — сказал, оглашая решение, судья Давид Григорян. Напомним читателям, что за Роберта Седраковича с поручительством выступили действующий и бывший президенты Арцахской Республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Этого, с правовой точки зрения единственно верного решения, было достаточно, чтобы вывести из себя Никола Воваевича, который оказался бессилен перед свершившимся правосудием, состоявшимся вопреки его воле. Многие в Армении и Арцахе склонны неоднократно проявленную патологическую ненависть «народного премьера» к второму президенту РА сводить к личной мести. Что же, справедливости ради отметим, что политическая вендетта в данном случае также имеет место, но, на мой язгляд, куда более важен для наставников Н. Пашиняна другой фактор, а именно: Роберт Кочарян в сознании определенной части населения Армении все более и более ассоциируется в качестве одного из весьма весомых политиков, символизирующих армяно-российский стратегический союз. Заметим также, что эта политическая данность вызывает чувство тревоги и ненависти у десятков тысяч разного рода соросовских прихлебателей, активных членов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», уже не приходится говорить о сотнях активистах ЛГБТ-сообщества. При этом в политическом поле РА не следует нивелировать и тех, отнюдь не сторонников Н. Пашиняна, которые испытывают чувство, скажем так, ревности к Р. Кочаряну в силу исключительно заостренного внимания наших российских друзей к судьбе Роберта Седраковича, что сопровождается невольным забвением роли, возможностей и решимости тех из армянских политиков, которые прекрасно осознают, что судилище над Р. Кочаряном, навешивание на него всяческих очень и очень далеких от действительности преступных деяний, инкриминируемых ему преступлений, по замыслу стратегов государственного переворота, служат одной цели — демонизировать в глазах населения Армении братскую Россию. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился, демонизировать Россию, как денно и нощно вещает официальная пропаганда (а нынче в роли таковой выступают — армянская служба «Радио Свободы», финансируемый американцами интернет-портал 1-in.am и газета «Жаманак», ну и семейная газета Никола Пашиняна «Айкакан Жаманак»), Россия взяла под свою опеку человека, обвиняемого в совершении тяжких преступлений. Не буду томить читателя, перейду непосредственно к побудительному мотиву написания данной статьи. Итак, 18 июля т.г. армянская служба «Радио Свобода», которая как накануне государственного переворота, так и по настоящее время весьма трепетно относится к деяниям новоявленного героя ереванских улиц, который нынче именуется гегемоном «бархатной революции», видать, почуяв что-то неладное в стане псевдо-революционеров, взяло обширное интервью у «народного премьера» Армении, у самого Никола Воваевича Пашиняна.

Приведу лишь отдельные выдержки из этого политического стриптиза (а иначе это интервью трудно охарактеризовать) бравого «революционера» с большой дороги. Пусть мои эпитеты не смущают читателей, так как это вынужденная мера, как-то: с человеком надо изъясняться на том жаргоне, который ему понятен, при этом, естественно, постараться не уподобиться ему. Так, о чем же поведал нам Никол Воваевич: «Эта судебная система раб своего хозяина. В течение года (имеется в виду время, истекшее после государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 г. — А.Г.) вместо того, чтобы эти судьи и судебная система занялись бы самоочищением, сказали — это что за освобождение мы получили, в конце-концов, имеем возможность быть достойными судьями, достойными гражданами — эти люди ищут хозяев … Пошли и по углам ищут своих старых хозяев. Скулят под дверьми — приходите, присмотрите за нами, как же нам жить за 400 тысяч драмов (около $ 850 — А.Г.), разве было не хорошо в то время: нам деньги давали, нам хлеб давали, для нас хаш и кебаб посылали. Эта судебная система, начиная с Конституционного суда и до конца, несовместимы с новой Арменией …, — сокрушался Никол Воваевич, — Но спустя год выясняется, что судебная система не то чтобы чувствует себя независимой, а чувствует себя беспризорной. И ищут, где найти хозяина, кто есть, кто может заступиться за судебную систему (не то, чтобы как нынешние власти, суды были бы оберегаемы, к примеру, политическим проказником, дедушкой Соросом, или же, финансируемой американскими налогоплательщиками, армянской службой «Радио Свобода» — А.Г.). Не исключено, что даже вне Армении ищут хозяина, говорят — приходите и станьте нашими хозяевами, мы беспризорны, потому что привыкли, что всегда должны иметь хозяина и в руках этого хозяина всегда должна быть палка, которой он всегда должен бить по нашей голове. И когда он не бьет по нашей голове, мы чувствуем себя беспризорными. Вот такова наша судебная система (это выдержки из в чем-то автобиографической исповеди-интервью Н. Пашиняна армянской службе «Радио Свобода» 17 июля 2019 г. — А. Г)».

Не скрою, уважаемый читатель, что, услышав это интервью «народного премьера», во мне пробудилось чувство тревоги, а вернее, я почувствовал пронзительную боль от осознания опасности, нависшей над нашей Родиной — Республикой Армения и Арцахской Республикой. Уважаемый читатель может вполне резонно возразить мне: собственно говоря, что же неожиданного, нового для меня я услышал в этом интервью Никола Воваевича? Я осознаю, что читатель будет вправе упрекнуть меня в моей же забывчивости, напомнив о десятках статей и интервью, с которыми я выступал в прессе, где не единожды обосновывал полную неадекватность Н. Пашиняна и Ко занимаемым ими государственным должностям, особо подчеркивал, что данный факт является серьезным вызовом безопасности армянской государственности, особенно в условиях весьма и весьма напряженного положения, складывающегося в Закавказье, а также вокруг Исламской Республики Иран и Сирийской Арабской Республики. Тем не менее, считаю своим долгом в очередной раз выразить свою тревогу с учетом крайне напряженного положения, складывающегося в нашем регионе, в свете неприкрытых угроз, регулярно доносящихся в последнее время со стороны Азербайджана, когда Апшеронский султан Ильхам Алиев не упускает возможности еще и еще раз озвучивать свою идею фикс о том, что война с Арменией не завершена. Причем он не гнушается это делать даже в молодежной аудитории, преследуя при этом вполне определенную цель — у молодого поколения Азербайджана в лице армянина создать образ врага. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретный пример. Так, 27 июня т.г. в ходе встречи с курсантами и педагогическим составом военного лицея И. Алиев заявил: «Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность». Видимо, делая подобные бравурные заявления, Апшеронский султан имел на то веские основания, причем возьму на себя смелость заявить, услышанные им из первых уст. Ведь ни для кого не является секретом нежная привязанность Ильхама Алиева и Джорджа Сороса, уже не приходится говорить о стратегическом партнерстве Азербайджана и Израиля, базирующемся на тесном военно-техническом сотрудничестве ценою в не один миллиард долларов США. В этой связи особо следует упомянуть и нашего «народного премьера». Ведь, еще 20 мая т.г. в выступлении Н. Пашиняна в правительстве РА им было заявлено: «Очевидно, что есть конкретные силы, представляющие бывшую коррумпированную систему, которые пытаются вызвать к жизни использованную ими в прошлом формулу, а именно: спровоцировать разногласия, противоречия и даже вражду между народом Арцаха (имеется в виду Арцахской Республики — А.Г.) и Армении в логике «разделяй и властвуй», с целью сокрытия и оправдания допущенных ими в прошлом коррупционных преступлений … Еще во время предвыборной кампании по парламентским выборам прошлого года я сказал, что, проанализировав все это, вижу под этим далеко идущую цель вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за произошедшее на правительство Армении». Не приходится сомневаться, что эта ремарка — своеобразный отчет, подсказка закордонным поводырям о том, что новые власти Армении внутри страны делают все для разобщения незыблемого союза Армении и Арцаха, создавая при этом благодатную почву для разрешения Нагорно-Карабахского конфликта по западным лекалам, в результате которых будет обеспечен контроль над 105 километровой границей между Исламской Республикой Иран и зоной безопасности Арцахской Республики, то есть их вооруженными силами, контролирующими этот участок границы. Повторюсь, действия недругов Армении нацелены на разобщение незыблемого союза, скрепленного кровью сотен и тысяч героев из Арцаха, Армении и Диаспоры, отдавших свои жизни на поле боя в годы национально-освободительной войны 1992−1994 гг., отвоевавших независимость Нагорно-Карабахской Республики (нынешнее название — Арцахская Республика), тем самым спасших от геноцида армянское население Арцаха. Но на этом Нокол Воваевич не остановился и начал стращать уже арцахцев, годами смотревших смерти в лицо и при этом не дрогнувших, откровенными угрозами: «В этом смысле я считаю это деятельностью, походящей на государственную измену, и как премьер-министр Республики Армения, являющийся гарантом Арцахской Республики, как главнокомандующий вооруженными силами в условиях войны я приму самые жесткие меры для искоренения этих заговорщических намерений» (армянская служба «Радио Свобода»). То есть, человек, который сам является если и не автором (автор пребывает за океаном), то по факту прямым устроителем заговора в двух армянских государствах — Республике Армения и Арцахской Республике — грозится расправиться с только ему одному известными заговорщиками. Согласитесь, уважаемый читатель, что мы, на первый взгляд, имеем дело с новой интерпретацией известной религиозной церемонии у шиитов, известной как шахсей-вахсей, имитирующей страдания и боль, сопровождаемой самоистязаниями … Но наш герой, Нокол Воваевич, человек практичный и ему не до самоистязаний и от него приведшие его к власти силы вовсе не этого ждут, а ждут реализации им же самим озвученной цели по сдаче Нагорного Карабаха и прилежащей к нему зоны безопасности. Чтобы у читателей не возникло вопросов на сей счет, еще и еще раз напомним им суть статьи Никола Пашиняна в газете «Айкакан Жаманак» от 22 мая 2001 года, вышедшей под заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте». В ней, в частности, читаем:

оставив наше, хотим стать хозяевами чужого (подчеркнуто мною — А.Г.)». Никол Пашинян «И стало быть, меня удивляет, что в нашей стране еще есть люди, которые имеют иллюзии относительно захваченных территорий (имеет в виду зону безопасности вокруг Арцахской Республики — А.Г.). Давайте деликатно обойдем данную болезненную сторону вопроса и рассмотрим вопрос с точки зрения правил игры (еще тогда национально-освободительная война в Нагорном Карабахе, спасение жизней сотен тысяч наших соотечественников со стороны Никола Воваевича квалифицировалось как некая игра, имеющая свои, лишь ему одному ведомые правила — А.Г.). Я не принимаю такую точку зрения, что хорошая дипломатия может сделать так, чтобы эти территории не были бы возвращены Азербайджану … Ведь эта страна (имеется в виду Армения — А.Г.) не имеет хозяина (оказывается Н. Пашинян аж с 2001 года зациклился на поисках хозяина, в данном контексте для Армении, пока сам не нашел своих, мягко выражаясь, покровителей, а в простонародье, хозяев — А.Г.), и мы, кто должны быть хозяевами этой страны (читай выразителями воли Сороса и иже с ним — А.Г.),(подчеркнуто мною — А.Г.)».

Написав эти строки, я поймал себя на мысли, что оскорбительные слова в адрес Конституционного суда и всей судебной системы РА, по большому счету, являются гнусным выпадом в адрес всего армянского народа. Не хотелось бы в подобном же тоне ответить «народному премьеру» с подбором выражений, присущих лексикону уличной шпаны. Весьма солидно на интервью Н. Пашиняна откликнулся председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян в интервью популярному армянскому интернет-изданию Tert.am. Это стало своего рода классическим моральным уничтожением зарвавшегося правителя-нувориша, когда недосказанные в его адрес слова и мысли еще более красноречиво убедили читателя в интеллектуальном убожестве «народного премьера» Армении Никола Пашиняна. Писать долго об этом скандальном интервью Никола Воваевича, думаю, что бесполезно. По мне, куда важнее определить ту мировоззренческую основу, на которой основывается феномен Никола Воваевича. И эти раздумья все больше и больше склонили меня к мысли, что в его лице мы имеем современное воплощение известного образа «Великого инквизитора», этакого изощренного, кощунствующего популиста, выдающего себя за радетеля утверждения справедливости на многострадальной армянской земле, а по существу, банального политического авантюриста, тщательно натасканного западными постановщиками цветных революций. При этом характерно, что любая критика в адрес «народного избранника» от кого бы она не исходила, воспринимается его фанатами (число которых, к счастью, на глазах редеет) сколь примитивно, столь же вульгарно и агрессивно, что, конечно же, еще более укрепляет конкретно во мне решимость и далее бороться с этой политической напастью, нападению которой вот уже 15 месяцев подверглись Армения и Арцах.

Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что я неоправданно демонизирую Никола Воваевича, а себя в некотором смысле героизирую, изобличая его опасную сущность, его роль новоявленного армянского «великого инквизитора», приведу, думаю, что весьма и весьма к месту, выдержку из черновых записок 1880−1881 годов Федора Михайловича Достоевского. Увы, слова великого русского писателя, мыслителя очень созвучны для обнажения подлинно фанатичных, необразованных, ангажированных, корыстных почитателей Никола Пашиняна, которые оскорбляют и хулят любого политика за здравое слово, обнажающее предательскую сущность деятельности современных правителей Армении. В этой связи, как на первый взгляд не показалось бы странным, Федора Михайловича Достоевского. Вдумаемся, уважаемый читатель, в его слова:

Ф.И. Достоевский «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в «Инквизиторе» (имеется в виду притча «Легенда о Великом инквизиторе» из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» — А.Г.) и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик), я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить! Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного … Инквизитор уже тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей».

Обратим внимание на строки — о необходимости сожигать людей. Пусть не сочтет читатель за кощунство такой переход, но приведу выдержку из этого же интервью «Радио Свобода» любимца тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», покровителя ЛГБТ-сообщества, которому позволительно безнаказанно бесчинствовать в полицейском отделении в центре Еревана, Никола Пашиняна:

Никол Пашинян «Все, кто говорит, что Роберт Кочарян является политическим заключенным, говорят, что я сегодня имею право вводить Вооруженные силы, танки в Ереван и подавить под гусеницами танка любую оппозиционную демонстрацию. Если я не имею право сделать это, то Роберт Кочарян не может быть политзаключенным».

Такие вот дела. Изначально «народный премьер» намеренно искажает суть трагических событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между полицейскими и демонстрантами в центре Еревана погибли 10 граждан, 8 из которых были участниками митингов, 2 — полицейскими, а около 300 человек были доставлены в больницы с различными телесными травмами. Об этом достаточно много было написано и только люди с больным воображением могли увидеть в те дни танки на улицах Еревана, тем более, сам Никол Пашинян, который впоследствии решением суда общей юрисдикции префектур Кентрон и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года был приговорен к семи годам лишения свободы за призыв к массовым беспорядкам. Не хотелось бы вдаваться во все подробности тех трагических дней и тех событий, которые последовали за этим. Упомяну лишь об ответах министра юстиции РА Грайра Товмасяна (нынешний глава Конституционного суда РА в то время занимал должность министра юстиции) на вопросы журналистов после обсуждения в Национальном Собрании РА предложения об объявлении амнистии по случаю провозглашения независимости Армении, на котором он выступал в качестве представителя президента РА Сержа Азатовича Саргсяна. Так, отвечая на вопрос корреспондента телекомпании «Еркир Медиа» — почему он уклонился от ответа (имеется в виду ответа на вопрос о возможности распространения амнистии на Никола Пашиняна — А.Г.), министр сказал: «Акт об амнистии я хочу рассматривать в контексте его направленности на разрядку ситуации, на создание атмосферы терпимости, такой атмосферы, в которой уничтожение друг-друга не рассматривалось бы как основное правило игры, а наличие различных политических взглядов не воспринималось как вражда». Далее, учитывая то обстоятельство, что в отношении Никола Пашиняна амнистия один раз уже применялась и срок его наказания был сокращен, корреспондент «Еркир Медиа» поинтересовался — распространится ли амнистия и на него (Никола Воваевича, любимого). «Надо посмотреть статью и решить, попадает совершенное им преступление под это ограничение или нет, то есть под п. 7 ст. 9 Уголовного кодекса РА. Посмотрите и сопоставьте с совершенным им преступлением, и вы сможете сами ответить на этот вопрос. Если под это не попадает, значит надо смотреть в контексте п. 5 УК РА», — ответил министр юстиции РА Грайр Товмасян. Однако позже, выступая в эфире телеканала «Шант», министр юстиции, согласно Epress. am, сказал, что на Никола Пашиняна амнистия распространяется. Думается, что при непредвзятом сопоставлении оценок Н. Пашиняна, данных им в интервью армянской службе «Радио Свобода», судебной системе РА и фактических действий все той же судебной системы, в результате которых он был амнистирован, читатель без особого труда сможет оценить не только нравы «народного премьера», но и всю значимость Никола Воваевича Пашиняна для прежних властей Республики Армения. Смею допустить шальную мысль, что Никол Воваевич вовсе не конченный «великий инквизитор», а для прежних властей РА был человеком «молчаливого подвига», имеющим и другие неприглядные синонимы. Что же, как говорится, долг платежом красен.

Словом, уважаемый читатель, я не склонен абсолютизировать мысль о том, что аморальность поступков главы государства лежит на совести народа, его избравшего. Если народ допускает безраздельную власть невежества, то мои оппоненты могут вполне резонно заключить, значит его это устраивает. А если это не так, то почему тогда этот же народ его терпит. Если молчит, ничего не делает, то в таком случае, как отнестись к известному изречению, приписываемому древнегреческому мыслителю Сократу, а позднее повторенному в несколько иной форме французским мыслителем, посланником Сардинского королевства при российском дворе графом Жозефом де Местром, который 27 августа 1811 года, оценивая реакцию на новые законы российского императора Александра I, писал своему правительству: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает». В этой связи было бы упущением, если мы не упомянем также и другую известную цитату из Библии, где сказано: «Не ропщите на своего правителя, обо каждый народ достоин своего правителя».

Что же, уважаемый читатель, по сложившейся традиции не хотелось на этой ноте неопределенности, а в отдельных случаях безысходности завершать статью. Ведь Армения — демократическое общество, а согласно изречения классика современной политической мысли РА, спикера армянского парламента Арарата Мирзояна, озвученного им 16 июня т.г. на 5-м съезде партии «Гражданский договор», Армения есть особенное демократическое общество. Да, друзья, мы можем спокойно вздохнуть, так как Арарат Мирзоян (цитаты классиков принято приводить дословно):

Арарат Мирзоян «Уверен, не преувеличу, если скажу, что Армения сегодня — это бастион демократии в мире. Да, не США, да, не Европа, а Армения сегодня бастион свободы и демократии в мире».

Услышав такую ахинею и узнав, что спикер НС РА с одиннадцатью коллегами по парламенту за казенные деньги отправились в США, меня переполнили смешанные чувства. Это, во-первых, чувство глубокого удовлетворения (как в брежневские времена) от осознания умилительной готовности сподвижников Нокола Воваевича поделиться с коллегами из США своим бесценным опытом укоренения демократии в отдельно взятой стране, с благородной миссией поехали в далекую Америку поделиться своим опытом бастиона демократии, с конгрессменами США, конечно, в случае, если командированные армянские парламентарии помимо встреч с представителями армянской диаспоры США удостоятся приема в Конгрессе США. А, во-вторых, — это благодарность фортуне за благосклонность к нам, армянским политикам, стать свидетелями этакого загадочного, я бы сказал неуемного стремления власть предержащих Армении, пребывающих в блаженном неведении о происходящих в мире весьма тревожных событиях, самоотверженно взвалить на себя бремя быть большим католиком, чем Папа Римский, облачившись в тогу учителей демократии. А если по существу, то наши парламентарии поездкой в США на деле смело заявили о своей готовности занять в мировой политике до недавнего времени пустующую нишу политических скоморохов. При этом я вовсе не сбрасываю со счетов, что в США армянские парламентарии псевдо-революционеры пройдут своеобразный тренинг, получив новые ценные указания относительно своих будущих действий по развалу армянского государства.

При этом любителям манипулировать демократией, объясняя свою диверсионную деятельность в Армении приверженностью самой демократии, считаю нелишним напомнить: демократическое общество — это не безликая масса людей и не стадо немых. Оно имеет глаза и уши и в первую очередь умеет мыслить. Сделав ошибку в выборе, наш народ сегодня расплачивается в виде недобросовестной власти. Но история знает и другую интерпретацию этой проблемы. Например, знаменитый русский философ и публицист первой половины XX века Иван Александрович Ильин, рассуждая на эту тему, писал:

И.А. Ильин «Каждый народ заслуживает своего правительства» — нет, а наоборот: каждый народ заслуживает — и морально, и политически — лучшего правительства, чем то, которое он имеет, ибо именно лучшее правительство сделает и его самого лучшим. Каждое правительство призвано действовать, руководствуясь инстинктом самосохранения, присущим его народу; каждое правительство призвано видеть далее своего народа, быть мудрее и подсказывать ему верные пути жизни. Пора понять это и не повторять политическую пошлость, подслушанную за границей от врагов и презрителей русского народа».

Эти проникновенные слова знаменитого русского философа Ивана Ильина особенно актуальны для современной Армении. И хочется верить, что значительная часть армянского народа осознала всю пагубность для будущего армянской государственности дальнейшего нахождения у власти ангажированных из-за рубежа персон в лице «народного премьера» и КО, которые, судя по их действиям, так и не поняли, что инстинкт их политического, да и персонального самосохранения обречен на небытие, если он подтачивает основы армянской государственности. И пусть эти слова послужат им предостережением от соблазна надеяться на гусеницы танков.

В завершение статьи не в назидание, а к сведению Никола Воваевича и его почитателей, а скорее тех, кто, надеюсь, в скором времени их заменит, приведу цитату из Библии:

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ, Сирах, главы 1,2,3 «1. Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено. 2. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. 3. Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город …»

А посему, мои дорогие соотечественники, не ропщите на свое правительство, а просто замените его, ибо армянский народ достоин лучшего правительства. Благо — это объективно востребовано и возможно в современной Армении, бастионе демократии.