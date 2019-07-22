Пекин, , 13:38 — REGNUM

Официальный англоязычный сайт Министерства юстиции КНР начал свою работу, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Вебсайт включает описание ведомства, его функций и последние новости, связанные с ним. Кроме того, с его помощью можно получить интересующую юридическую информацию, а также пояснение юридической политики государства.

Представив английскую версию сайта, министерство надеется усилить свое влияние и наилучшим образом демонстрировать достижения в среде иностранцев.