Киев, , 13:28 — REGNUM

Итоговая явка на парламентских выборах на уровне менее 50% демонстрирует усталость населения Украины от политики, политиков и выборов, а главное — это «разочарование и пофигизм», — заявил украинский политолог Виталий Бала, комментируя итоги голосования 21 июля.

Вместе с тем, эксперт отметил, что впервые на Украине одна партия может взять на себя полную ответственность за ситуацию в стране:

«Скоро увидим, сможет ли это партия, а главное — захочет ли», — подчеркивает политолог.

Также Бала считает, что на этих выборах форма победила содержание окончательно, было много «грязи» на оппонентов и в итоге некоторые кандидаты в мажоритарных округах станут депутатами именно благодаря своей «грязной» кампании.

«Сегодняшний политический класс проиграл… Новые люди в политике станут новым политическим классом, или же вмонтируются в старую систему — от этого будет зависеть выполнение обещаний, или же как скоро победители выборов станут ненавистны своим избирателям», — резюмировал политолог.

ИА REGNUMнапоминает, что 21 июля на Украине состоялись досрочные выборы, убедительную победу на которых одержала президентская партия «Слуга народа». После подсчета 60% бюллетеней партия Зеленского получает 42,5% по пропорциональной системе, что дает ей 122 депутатских мандата. Кроме того, 127 представителей политической силы побеждают в мажоритарных округах. Для формирования правящей коалиции необходимо как минимум 226 голосов.

Вместе с тем, эти выборы отмечены беспрецедентно низкой явкой на уровне 49,84%.